Названы города России, в которых дороже и дешевле всего собрать детей в школу

Стало известно, в каких российских городах дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу.

Опрошенные исследовательским центром портала Superjob.ru родители школьников рассказали, сколько денег они потратили на сборы в школу. Больше всего потратили красноярцы и новосибирцы – в среднем по 9 тыс. руб. на ребенка. Москвичи только на третьем месте – оценивают расходы в 8,7 тыс. руб. Далее родители школьников из Казани и Уфы – потратили по 8,5 тыс. и 8,4 тыс. соответственно. 8,1 тыс. руб. в среднем понадобились в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

В Питере и Нижнем Новгороде сборы обошлись в среднем в 8 тыс. руб., далее следуют Самара, Челябинск, Омск, Волгоград. Самые небольшие расходы у семей из Воронежа (6,8 тыс. руб.) и Перми (6,5 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что с прошлого года расходы в Санкт-Петербурге выросли всего на 3%, в Москве – не изменились. Зато с 2014 года в северной столицы они выросли на 700 руб, в столице – на 600 руб.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград

Время проведения: 1—19 августа 2019 года

Исследуемая совокупность: родители детей школьного возраста

Размер выборки: 7500 респондентов — по 500 жителей 15 городов-миллионников