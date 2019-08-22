В Перми обсудили проекты планировки центра города: появятся новые бульвары и скверы

В Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах Перми прошли публичные слушания по проектам планировки территории центральной части города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Документы по планировке подготовлены на основании стратегических направлений генплана Перми, содержащих мероприятия по новому строительству и реконструкции улиц центральной части города.

"Проект предполагает создание новых связей с помощью строительства и реконструкции улиц местного значения в пределах существующих кварталов для пешеходного, транспортного и велосипедного движения, устройство квартальных улиц, реконструкцию дорожных объектов, приведение профилей к нормативным параметрам, а также устройство дополнительных полос перед перекрестками, газонов, стоянок для автомобилей и тротуаров, создание новых общественных пространств", - сообщила руководитель департамента градостроительства Мария Норова.

Это позволит сделать городскую среду более комфортной: увеличить пропускную способность улиц, повысить безопасность дорожного движения за счет реконструкции и создания новых второстепенных проездов на улицах центральной части города. Кроме того, улучшится транспортная связность.

Реконструкция Комсомольской и Октябрьской площадей, Комсомольского проспекта, улиц Ленина, Советской, Николая Островского предусматривает обустройство и переустройство проезжей части, тротуаров, малых общественных пространств, освещения и дождевой канализации. Благодаря преобразованиям в городе появятся новые бульвары и скверы.

Председатель ТОС "Островский" Дмитрий Шумков отметил во время общественных слушаний, что среди местных жителей был проведен опрос, который показал, что они поддерживают инициативу.

"У нас каждый вечер образуются пробки от улицы Чернышевского до улицы Пушкина – это определенные неудобства и дискомфорт для жителей", - подчеркнул он, добавив, что сейчас на улицах нет тротуара, по которому смогут беспрепятственно ходить пешеходы. Также Шумков заявил, что горожане ждут появления велосипедной дорожки, и что после преобразования территория станет красивей и комфортней. Жители дома на ул. Островского, 72 сообщили, что ждут появления сквера от улицы первой Красноармейской до улицы Чернышевского.

Строительство новых улиц местного значения (от улицы Ленина до улицы Петропавловской и от улицы Пермской до улицы Ленина вдоль здания по улицы Ленина, 72б) обеспечит устройство проезжей части, тротуаров, стоянок, освещения. Образование дополнительных улиц повысят связность территорий.

Ознакомиться с проектами изменений жители города смогут до 17 сентября в администрациях Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов города. С 10.00 до 17.00. Власти принимают от горожан предложения и замечания по проекту.

16 сентября в Перми пройдут повторные публичные слушания.