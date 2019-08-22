Британский телеканал снимет сериал про Путина-шпиона

Британский телеканал Channel 4 собирается снять 3-серийный документальный сериал о российском президенте, который будет называться "Путин: русская шпионская история". Из названия уже понятно, что глава государства будет рассматриваться сквозь призму работы в КГБ.

Как сообщается в пресс-релизе телеканала, съемки пройдут в США, Европе, Великобритании и России. "Этот знаковый сериал покажет, как Путин использовал свои знания в области шпионского мастерства чтобы стать президентом ядерной державы", - рассказывают авторы.

Неизвестно, собираются ли авторы брать интервью у Путина, но будут использованы его цитаты, цитаты близких ему людей и "тех, кого больше всего затронули его действия".

"Необыкновенная история Владимира Путина началась в 1968 году, Ленинград, СССР. Устав еще в детстве от советской пропаганды, Путин мечтал стать шпионом настолько, что постучал в двери в штаб-квартиры КГБ с просьбой взять его в свои ряды, когда ему было всего 16 лет", - считают авторы.