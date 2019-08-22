СМИ: Конфликт в кузбасском селе начался с приставаний цыгана к девушке

Полиция возбудила два уголовных дела в отношении цыгана из села Подгорное в Кемеровской области, который в ходе конфликта ранил двух мужчин. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Расследование взяло на контроль руководство ведомства.

Как сообщалось ранее, в селе произошла массовая драка с участием цыган. Двое мужчин получили ножевые ранения, они госпитализированы. Подозреваемый задержан.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до массовой драки произошла "ссора на бытовой почве".

По данным местных СМИ, цыган приставал к девушке, за нее заступился односельчанин, однако был избит. После этого местные жители пришли к дому цыгана, там и произошла массовая драка с участием около 20 человек.

После инцидента в село ввели ОМОН. Там также находятся сотрудники других правоохранительных органов. В четверг в селе планируется народный сход.