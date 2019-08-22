В Зауралье работникам литейно-механического завода не доплатили 17 миллионов
Бывшие и действующие сотрудники литейно-механического завода в Петухово требуют, чтобы им выплатили законную зарплату.
Долг на 8 августа этого года составляет более 17 млн руб. - это долги с апреля по июнь этого года, а также выходные пособия перед 233 бывшими работниками, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Такая задолженность образовалась в период конкурсного производства в связи с признанием завода банкротом.
Организована доследственная проверка.