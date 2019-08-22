Систему управления стартовавшей сегодня ракеты-носителя "Союз-2.1а" разработали на екатеринбургском НПО

Пуск 22 августа с космодрома Байконур стал испытательным для ракеты-носителя "Союз-2.1а" с системой управления разработки екатеринбургского НПО автоматики. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Как уточнили в НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова, предполагается, что именно "Союз-2.1а" будет осуществлять миссии по доставке космонавтов на МКС и заменит таким образом в этом ракету-носитель "Союз-ФГ". Ранее "Союз-2.1а" выводил на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты.

Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики, на нее установлен комплект базовых блоков семейства "Малахит". В дальнейшем предполагается их поэтапная замена на более современную бортовую цифровую вычислительную машину. Главное преимущество "Союз-2.1а" перед "Союз-ФГ" - цифровая, а не аналоговая система управления. Как отмечают в НПО, за счет установки современной бортовой ЦВМ удалось улучшить ряд характеристик, увеличивающих точность управления полетом.

Накануне пуска производственные цеха НПО автоматики посетили полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов и исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Первые лица округа и региона посмотрели, как одно из ведущих уральских предприятий производит бортовые системы управления для ракеты-носителя "Союз-2", а также реализует проекты с применением искусственного интеллекта.

Генеральный директор НПОА Андрей Мисюра показал Николаю Цуканову и Алексею Орлову технологию создания радиоэлектронной аппаратуры — начиная от монтажа печатных плат и заканчивая сборкой узлов в приборы и устройства. В цехах НПО автоматики проектируются системы управления для ракет-носителей семейства "Союз", а также производится продукция гражданского назначения.

По итогам визита Алексей Орлов и Николай Цуканов высоко оценили производство НПО автоматики и поддержали представленные проекты.

Напомним, сегодня утром с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14". На борту находится человекоподобный робот Федор (он же андроид-бот Skybot F-850), предназначенный для помощи космонавтам на борту МКС, в том числе для работ в открытом космосе. Сообщалось, что Федор "общается" в Твиттере с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.