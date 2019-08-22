В Перми закрыт дом престарелых, где не заботились о постояльцах

В Перми по решению суда закрыт дом престарелых, постояльцы которого оказались в опасности из-за действий руководства учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФССП.

Владелец дома, компания "Забота плюс", гарантировала постояльцам уход и заботу, однако не выполнила своих обязательств. Также в приюте не предоставляли социально-медицинские услуги – не было специалистов с нужной квалификацией. Пренебрегло руководство и пожарной безопасностью.

Прокуратура обратилась в Мотовилихинский райсуд, требуя прекратить работу центра. Иск удовлетворен. Приставы вручили директору постановление о начале производства. Решение суда исполнено.