13 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Инвалидная коляска (2016) | Фото: radiovera.ru

В Перми закрыт дом престарелых, где не заботились о постояльцах

В Перми по решению суда закрыт дом престарелых, постояльцы которого оказались в опасности из-за действий руководства учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФССП.
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Владелец дома, компания "Забота плюс", гарантировала постояльцам уход и заботу, однако не выполнила своих обязательств. Также в приюте не предоставляли социально-медицинские услуги – не было специалистов с нужной квалификацией. Пренебрегло руководство и пожарной безопасностью.

Прокуратура обратилась в Мотовилихинский райсуд, требуя прекратить работу центра. Иск удовлетворен. Приставы вручили директору постановление о начале производства. Решение суда исполнено.

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В Перми закрыт дом престарелых, где не заботились о постояльцах

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Теги: дом престарелых, забота плюс, приставы, прокуратура



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Ранее 27.07.2018 08:04 Мск В Перми после прокурорской проверки закрылся дом престарелых

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