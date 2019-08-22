Пермский оперный театр прокомментировал перенос Дягилевского фестиваля в Париж

Дягилевский фестиваль не переедет из Перми в Париж. Исполнительный директор театра Андрей Борисов обсуждает с экс-худруком и руководителем фестиваля Теодором Курентзисом вариант сотрудничества двух форумов на условиях "побратимов", сообщили Накануне.RU в пермской опере.

Ранее коллектив Курентзиса MusicAeterna заявил, что с 2021 г. ежегодный Дягилевский фестиваль будет проходить в Париже под руководством уехавшего из Перми дирижера.

"Парижский концерт сMusicAeternaтанет началом долгосрочного сотрудничества musicAeterna и Театра Шатле. С осени этого года коллектив становится резидентом театра, а с 2021 г.Теодор Курентзис будет проводить ежегодный Дягилевский фестиваль на сцене, где 110 лет назад состоялась премьера знаменитых "Русских сезонов" великого импресарио", — говорится в сообщении.

Пермяки восприняли это заявление, как прекращение проекта в Перми. Однако в оперном театре опровергли информацию. Там уточнили, что программы фестивалей не будут дублировать друг друга, однако возможны совместные постановки или концертные выступления. В этом случае выигрывают обе стороны.

"Дягилевский фестиваль в Перми — не единственный музыкально-театральный форум, призванный пропагандировать и развивать традиции великого импресарио. Например, в 2009-м — в год столетия "Русских сезонов" — в Петербурге был основан фестиваль "Дягилев. Постскриптум", резидентами которого неоднократно становились Теодор Курентзис, оркестр и хор musicAeterna и другие коллективы Пермского театра оперы и балета", - сообщили в театре.

Сейчас идет процесс переговоров с Курентзисом относительно руководства фестивалем в 2020 г. Если они завершатся успехом, программа будущего года будет представлена в начале декабря 2019-го.