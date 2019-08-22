"В ад": в Екатеринбурге ушел под землю груженый самосвал

В Екатеринбурге грузовик ушел под землю. Как передает корреспондент Накануне.RU, фотографии инцидента появились в соцсетях.

Известно, что все произошло сегодня на перекрестке Ясной и Шаумяна. Судя по кадрам, грузовик перевозил горячий асфальт в рамках работ по благоустройству.

В Сети одни пользователи шутят, что самосвал проваливается в ад. Другие предположили, что таким образом он "разгружается".

Как сообщало Накануне.RU, в марте этого года в Екатеринбурге под землю провалился мусоровоз.