13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
На Ясной/Шаумяна провалился грузовик (2019) | Фото: instagram.com/topa196

"В ад": в Екатеринбурге ушел под землю груженый самосвал

В Екатеринбурге грузовик ушел под землю. Как передает корреспондент Накануне.RU, фотографии инцидента появились в соцсетях.

Известно, что все произошло сегодня на перекрестке Ясной и Шаумяна. Судя по кадрам, грузовик перевозил горячий асфальт в рамках работ по благоустройству.

На Ясной/Шаумяна провалился грузовик(2019)|Фото: instagram.com/topa196

В Сети одни пользователи шутят, что самосвал проваливается в ад. Другие предположили, что таким образом он "разгружается".

Как сообщало Накануне.RU, в марте этого года в Екатеринбурге под землю провалился мусоровоз.

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"В ад": в Екатеринбурге ушел под землю груженый самосвал

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Теги: самосвал, провал, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 13:53 Мск "Не выдержали плиты": в результате провала грузовика в Екатеринбурге никто не пострадал

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