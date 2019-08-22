Игорь Артамонов открыл новый детсад в селе Кривополянье и нацелил региональный педагогов на достижение "лидирующих позиций в сфере образования"

Накануне в в селе Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области случилось радостное и важное событие, передает корреспондент Накануне.RU. Полностью обновленный и реконструированный детский садик «Чебурашка» был торжественно открыт для детишек. В церемонии принял участие врио главы региона Игорь Артамонов.

«Замечательно, что в сёлах Липецкой области появляются такие объекты. Это не первый и не последний современный детский сад в селе. Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия», - отметил Игорь Артамонов.

Реконструкция детского сада в Кривополянье продолжалась два года, было затрачено более 37 млн рублей. Если до ремонта детсад площадью 340 квадратных метров мог принять всего 30 детей, то теперь возможности учреждения значительно выросли, детский сад будут посещать вдвое больше малышей.

Село Кривополянье самое крупное и динамично развивающееся в Чаплыгинском районе. Численность населения свыше пяти тысяч человек. На территории сельского поселения действуют две школы, Дом культуры, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики.

А ранее Игорь Артамонов на педагогической конференции в Липецке акцентировал внимание на том, что регион также намерен строить новые школы в рамках государственно-частного партнерства. В следующем году планируется построить четыре новых школы, появятся 2,5 тыс. мест, откроется «Кванториум» в Ельце, появятся три мобильных детских технопарка, сообщил врио главы региона.

Он поблагодарил педагогов за высокие достижения в сфере образования. Липецкие школьники занимают третье место среди регионов России по оценке уровня интеллекта IQ, область входит в десятку лидеров по сумме трех лучших результатов ЕГЭ, занимает 11 место по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Липецкий детский технопарк «Кванториум» входит в пятерку лучших в стране, гимназия № 12 вошла в число абсолютных победителей II Всероссийского конкурса «Успешная школа».

«Школа производит хороший продукт, но нужно ставить стратегические цели и постоянно повышать качество образования. Важно знакомить детей с профессиями будущего, прививать им IT навыки. Мы готовы поддерживать школы, которые будут развивать IT технологии на высоком уровне», - сказал Игорь Артамонов.

Еще одна задача педагогов – воспитание социальной ответственности. Необходимо, чтобы дети участвовали в экологических и волонтерских акциях, субботниках, отметил руководитель области. «Важно, чтобы школа прививала детям культуру поведения в общественных местах, бережное отношение к природе и родному краю», - считает Игорь Артамонов.