13 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
2 мая, Хатынь, суд, Украина (2017) | Фото: unian.net

Украина скоро может обменять двух захваченных российских военнослужащих и одесского активиста Мефедова

Захваченных Украиной российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданина России Евгения Мефедова готовят для обмена на украинских заключенных в России. Об этом заявил их адвокат Валентин Рыбин, передают украинские СМИ. Обмен должен состояться "очень скоро".
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По словам Рыбина, к обмену готовятся и другие лица. Их гораздо больше трех.

Напомним, Баранов и Одинцов перешли в марте 2014 года на службу в ВС РФ. В ноябре 2016 года СБУ обманным путем, действуя через подставных лиц, заманила их на нейтральную полосу между украинской территорией и Крымом под предлогом передачи документов об образовании, которое они получили на Украине, и захватила их. Вскоре их приговорили к 13 и 14 годам за "госизмену" и "дезертирство". Свою "вину" они не признали.

Мефедов преследуется уже несколько лет по делу о столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года. В сентябре 2017 года суд Черноморска признал их невиновными, но прямо в зале суда работники СБУ снова схватили двоих из оправданных - Сергея Долженкова и Евгения Мефедова - и обвинили их в "сепаратизме". Позже они были арестованы. 19 августа, после оплаты денежного залога, они вышли из СИЗО.

Адвокат Валентин Рыбин в феврале 2018 года уже заявлял, что Баранова и Одинцова вскоре могут обменять. Получится ли на этот раз?

2 мая, Хатынь, суд, Украина(2017)|Фото: unian.net

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Украина скоро может обменять двух захваченных российских военнослужащих и одесского активиста Мефедова

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Теги: Украина, обмен



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