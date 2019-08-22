Украина скоро может обменять двух захваченных российских военнослужащих и одесского активиста Мефедова

Захваченных Украиной российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе гражданина России Евгения Мефедова готовят для обмена на украинских заключенных в России. Об этом заявил их адвокат Валентин Рыбин, передают украинские СМИ. Обмен должен состояться "очень скоро".

По словам Рыбина, к обмену готовятся и другие лица. Их гораздо больше трех.

Напомним, Баранов и Одинцов перешли в марте 2014 года на службу в ВС РФ. В ноябре 2016 года СБУ обманным путем, действуя через подставных лиц, заманила их на нейтральную полосу между украинской территорией и Крымом под предлогом передачи документов об образовании, которое они получили на Украине, и захватила их. Вскоре их приговорили к 13 и 14 годам за "госизмену" и "дезертирство". Свою "вину" они не признали.

Мефедов преследуется уже несколько лет по делу о столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года. В сентябре 2017 года суд Черноморска признал их невиновными, но прямо в зале суда работники СБУ снова схватили двоих из оправданных - Сергея Долженкова и Евгения Мефедова - и обвинили их в "сепаратизме". Позже они были арестованы. 19 августа, после оплаты денежного залога, они вышли из СИЗО.

Адвокат Валентин Рыбин в феврале 2018 года уже заявлял, что Баранова и Одинцова вскоре могут обменять. Получится ли на этот раз?