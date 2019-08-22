После восстановления аэропорт Сухум должен принимать по четыре рейса в день в высокий сезон

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В бывшем СССР
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

После восстановления аэропорт Сухум должен принимать по четыре рейса в день в высокий сезон

В Абхазию приехали специалисты Росавиации во главе с заместителем руководителя ведомства Олегом Сторчевым. Они должны оценить состояние аэропорта Сухума на перспективу его восстановления. Пока без определенных временных сроков, но речь идет о восстановлении авиасообщения со столицей республики.

"Наша основная задача – посмотреть, что из себя на сегодняшний день представляет аэропорт города Сухум. Для того, чтобы сравнить с теми заключениями, которые были сделаны проверочной комиссией, и определить те направления, по которым нам в дальнейшем надо двигаться совместно, чтобы решить поставленную задачу и возобновить воздушное сообщение с Абхазией", - заявил Сторчев во время встречи с премьер-министром Абхазии.

Руководитель инвестпроекта по восстановлению аэропорта Сухума Его Соломатин рассказал, что при расчетах будущей рентабельности аэропорта аналитики исходят из загруженности в четыре ежедневных рейса во время туристического сезона (включая грузовые перевозки).

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ Ð°ÑÑ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ ÑÑƒÑ…ÑƒÐ¼

Стоит отметить, что Международная организация гражданской авиации ICAO не признает аэропорт Сухум в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии; небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения властей Грузии, так как это, по мнению ICAO, нарушило бы международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нём из своих документов начиная с 12-го издания от августа 2006 года. С тех пор запись о предоставлении кода (возобновлении его действия) не была внесена. Аэропорт закрыт для международного сообщения. Авиакомпании-члены международного воздушного союза IATA не выполняют полеты в Абхазию.

"Википедия" утверждает, что российские авиакомпании не летают в Сухум во избежание санкций от международных авиационных организаций, но на деле это не так – просто сухумский аэропорт не может принимать самолеты в силу обветшалости. Санкции не мешают российским перевозчикам летать, например, в Крым, хотя международные организации не признают сейчас аэропорт Симферополя международным и считают воздушное пространство Крыма территорией Украины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После восстановления аэропорт Сухум должен принимать по четыре рейса в день в высокий сезон

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: абхазия, сухум, аэропорт, восстановление, авиация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети