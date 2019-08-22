После восстановления аэропорт Сухум должен принимать по четыре рейса в день в высокий сезон

В Абхазию приехали специалисты Росавиации во главе с заместителем руководителя ведомства Олегом Сторчевым. Они должны оценить состояние аэропорта Сухума на перспективу его восстановления. Пока без определенных временных сроков, но речь идет о восстановлении авиасообщения со столицей республики.

"Наша основная задача – посмотреть, что из себя на сегодняшний день представляет аэропорт города Сухум. Для того, чтобы сравнить с теми заключениями, которые были сделаны проверочной комиссией, и определить те направления, по которым нам в дальнейшем надо двигаться совместно, чтобы решить поставленную задачу и возобновить воздушное сообщение с Абхазией", - заявил Сторчев во время встречи с премьер-министром Абхазии.

Руководитель инвестпроекта по восстановлению аэропорта Сухума Его Соломатин рассказал, что при расчетах будущей рентабельности аэропорта аналитики исходят из загруженности в четыре ежедневных рейса во время туристического сезона (включая грузовые перевозки).

Стоит отметить, что Международная организация гражданской авиации ICAO не признает аэропорт Сухум в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии; небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения властей Грузии, так как это, по мнению ICAO, нарушило бы международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нём из своих документов начиная с 12-го издания от августа 2006 года. С тех пор запись о предоставлении кода (возобновлении его действия) не была внесена. Аэропорт закрыт для международного сообщения. Авиакомпании-члены международного воздушного союза IATA не выполняют полеты в Абхазию.

"Википедия" утверждает, что российские авиакомпании не летают в Сухум во избежание санкций от международных авиационных организаций, но на деле это не так – просто сухумский аэропорт не может принимать самолеты в силу обветшалости. Санкции не мешают российским перевозчикам летать, например, в Крым, хотя международные организации не признают сейчас аэропорт Симферополя международным и считают воздушное пространство Крыма территорией Украины.