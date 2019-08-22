Уральский депутат лишен полномочий из-за сокрытия своих доходов и недвижимости жены

На Среднем Урале суд лишил полномочий депутата Волчанской городской думы шестого созыва. Выяснилось, что народный избранник предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и жену.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в справке одного из депутатов указан не весь полученный им за 2017-й год доход, а в отношении супруги не все сведения о недвижимости: не отражены доли в праве собственности на земельный участок, жилой дом и квартиру. При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, чиновник подтвердил своей подписью.

Поскольку на заседании Волчанской городской думы не было принято решения о сложении полномочий с депутата в связи с нарушениями, прокуратура обратилась с иском в суд. 21 августа Карпинский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства, досрочно лишив народного избранника его полномочий.