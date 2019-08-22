Уральский депутат лишен полномочий из-за сокрытия своих доходов и недвижимости жены

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральский депутат лишен полномочий из-за сокрытия своих доходов и недвижимости жены

На Среднем Урале суд лишил полномочий депутата Волчанской городской думы шестого созыва. Выяснилось, что народный избранник предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и жену.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в справке одного из депутатов указан не весь полученный им за 2017-й год доход, а в отношении супруги не все сведения о недвижимости: не отражены доли в праве собственности на земельный участок, жилой дом и квартиру. При этом достоверность и полноту сведений, указанных в справке, чиновник подтвердил своей подписью.

Поскольку на заседании Волчанской городской думы не было принято решения о сложении полномочий с депутата в связи с нарушениями, прокуратура обратилась с иском в суд. 21 августа Карпинский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства, досрочно лишив народного избранника его полномочий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральский депутат лишен полномочий из-за сокрытия своих доходов и недвижимости жены

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: депутат, полномочия, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети