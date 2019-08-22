Медведев поручил Минтруду до октября оценить сокращение рабочей недели

Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Чиновники должны оценить нововведение в токи зрения влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу. В ведомстве отказались давать комментарии о ходе исполнения поручения.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда документ с предложениями, его осенью должна рассмотреть трехсторонняя комиссия. В ФНПР настаивают, что такая мера может быть реализована при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

В Госдуме поддержали инициативу о введении четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат. Депутаты готовы в сентябре начать обсуждение разработки соответствующего законопроекта.

В Совете Федерации, однако, считают, что предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней преждевременно.