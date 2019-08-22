Вицер-спикер Рады раскритиковала Зеленского за приглашение Западом России в G8

Предложение Франции и США вернуть Россию в G8 является провалом внешней политики украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявила соратница Петра Порошенко, вице-спикер уходящей Рады и избранный депутат новой Рады Ирина Геращенко.

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"Внешняя политика не ко времени для государства в смартфоне. Все произойдет очень быстро. И вы действительно сделали это вместе", - написала она в Facebook, имея в виду цель Зеленского "создать государcтво в смартфоне" и его лозунг "сделаем это вместе".

Как сообщало Накануне.RU, украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что Зеленского воспринимают как "смешного мальчика" в мировой политике.