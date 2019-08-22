В Кургане заканчиваются работы на коллекторе улицы Омской

В Кургане коммунальщики заканчивают масштабные ремонтные работы на коллекторе на улице Омской. Новую трубу врежут в существующую сеть, временную ветку уберут.

Это был капитальный ремонт коллектора - сейчас никаких разрывов в сети происходить не должно, коммунальщики проложили новые трубы.

Сейчас уже другой подрядчик нашей организации ведет работы по благоустройству улицы в черновом варианте, после этого сделают финишное асфальтирование силами дорожных компаний, работающих в Кургане по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Капремонт этого коллектора - третий в городе, до этого трубы заменили на проспекте Голикова и на улице Сибирской.

Движение автомобилей по улице Омской скоро откроют.