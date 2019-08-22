Депутаты прикамского заксобрания приняли в первом чтении проект о сельских старостах

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении законопроект "О старостах сельских населённых пунктов Пермского края", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту законопроекта, старосты будут назначаться представительным органом муниципального образования из числа местных жителей по представлению схода граждан. Старосты будут помогать решать вопросы местного значения в поселениях округов.

Авторы законопроекта полагают, что работа старост позволит повысить уровень общественного взаимодействия, будет способствовать исполнению инициатив и обеспечит быстрый обмен информацией.

Вопрос был рассмотрен без доклада. Поддержали инициативу 40 депутатов, двое воздержались, один парламентарий проголосовал "против".

Поправки к проекту принимаются до 30 августа.