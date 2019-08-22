13 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Титаник в 4К (2019) | Фото: Atlantic Productions

К 2030 году от "Титаника" останется только ржавое пятно на дне Атлантики

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов.

Экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав, кроме дайверов, вошли историки и ученые. Они погружались до уровня нахождения обломков корабля пять раз и сделали снимки в формате 4К.

Кроме того, специалистам удалось создать детализированную 3D-модель парохода, говорится в пресс-релизе Atlantic Productions.

Отмечается, что состояние "Титаника", затонувшего более 100 лет назад, становится все более ужасающим. Так, корпус начал разрушаться на правой стороне, где располагались офицерские каюты и каюта капитана.

Ученые уверены, что бактерии, глубокие течения и солевая коррозия со временем окончательно уничтожат "Титаник". Эксперты предположили, что к 2030 году от корабля не останется ничего, кроме "ржавого пятна" на дне Атлантики.

Напомним, "Титаник" в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. На борту находилось 1317 пассажиров и 908 членов экипажа.

Разломившись на две части, "Титаник" затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход "Карпатия".

В 2012 году круизный суперлайнер Balmoral вышел из британского порта Саутгемптон, чтобы в точности повторить маршрут "Титаника".

В 2018 году сообщалось, что копия "Титаника" повторит трагически известный маршрут в 2022 году. Лайнер построит австралийская компания Blue Star Line в Китае по заказу миллиардера Клайва Палмера.

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К 2030 году от "Титаника" останется только ржавое пятно на дне Атлантики

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Теги: титаник, дайверы, обломки



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