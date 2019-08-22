"Песняры" пожаловались на своих клонов, которые планируют выступить с концертом в Челябинске

В Челябинске УФАС рассматривает заявление белорусского государственного ансамбля "Песняры" по факту незаконного использования товарного знака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В заявлении ансамбля говорится, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива в рекламе концерта с участием "ансамбля Песняры", который должен состояться в Челябинске 2 октября.

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" является правопреемником ансамбля "Песняры" под руководством В.Г. Мулявина и законным правообладателем товарного знака. право использование товарного знака учреждение не передавало.

Заявитель считает, что данный коллектив вводит потребителей в заблуждение.