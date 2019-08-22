13 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Зеленского воспринимают как "смешного мальчика", - украинский замминистра

Украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в Facebook, что президенту Владимиру Зеленскому преподнесен очередной урок. Так он отреагировал на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала заявление Зеленского.
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Как сообщало Накануне.RU, Зеленский заявил, что возвращение России в G8 и "высокую дипломатию" возможно только после "возвращения" Крыма. Захарова написала в Facebook, что Зеленскому "подсунули бессмысленный набор букв". Она также указала на безграмотные утверждения в высказываниях Зеленского и пообещала его "по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины".

Зеленский наконец должен понять, с кем имеет дело, подчеркнул Тука, и прекратить призывать "просто перестать стрелять", ибо это воспринимается как слабость "смешного мальчика", причем не только в России.

"Думаю, никто в мире не может себе представить картину, когда Жан-Клод Юнкер треплет за щеку Трампа, Джонсона или того же Путина", - написал Тука, имея в виду то, как его трепали за щеку в Европе.

Напомним, поле резкой критики Зеленского представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный был уволен. Он тоже заявлял, что Зеленский "не понимает, с кем имеет дело".

Георгий Тука(2015)|Фото:

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Зеленского воспринимают как "смешного мальчика", - украинский замминистра

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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