В Екатеринбурге на ЖБИ дали горячую воду, отключенную из-за полной остановки Ново-Свердловской ТЭЦ

В Екатеринбурге энергетики восстановили горячее водоснабжение потребителей микрорайона ЖБИ, попавших в зону отключения из-за полной остановки Ново-Свердловской ТЭЦ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, обеспечить подачу воды удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях, наладке гидравлического режима, оптимизации диагностических испытаний и ремонтных работ. Специалисты дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС.

В результате полностью удалось снять ограничения по подаче горячей воды в 149 многоквартирных домах микрорайона ЖБИ. Двумя днями ранее воду вернули в 106 домов микрорайона Синие Камни.

Напомним, на прошлой неделе началась подготовка Ново-Свердловской ТЭЦ к зиме, из-за чего она была полностью остановлена. Сообщалось, что в Екатеринбурге возможны ограничения горячего водоснабжения в микрорайонах ЖБИ, Синие Камни и Пионерский, а горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа.