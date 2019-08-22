Мессенджер "Серафим" собирает недовольные отзывы пользователей

Количество пользователей, установивших отечественный корпоративный мессенджер "Серафим", за день увеличилось в несколько раз. После того, как СМИ сообщили о том, что малоизвестное приложение станет партнером Банка России по внедрению системы быстрых платежей, россияне начали тестировать "Серафима" и оставлять при этом в основном негативные отзывы, передает корреспондент Накануне.RU.

Если на вчерашний день в Google Play отображалось, что мессенджер скачали более 500 раз, то сегодня цифра увеличилась ровно в два раза, а количество отзывов перевалило за сотню. Большинство комментаторов оказались не в восторге от "Серафима". Самая частая жалоба: отсутствие пользователей и скромный функционал: "1)постоянные сообщения о шифровании контейнера раздражают 2) анимированные гиф не работают 3) нельзя редактировать сообщения 4) нельзя ответить свайпом на сообщении 5) бардак в уведомлениях. 6) нельзя удалить аккаунт. Снес. Через годик посмотрим, что будет".

Многие выразили опасение, что "Серафим" создан для слежки, а после интеграции с системой быстрой платежей возникнет риск потери денег с карты:

"Приложение врет про какой-то "криптоконтейнер" и end-to-end шифрования, которого там нет. Зато сразу требует доступ ко всему в устройстве. Найс попытка от ЦБ забрать все данные разом";

"Спасибо, ВВП и ФСБ за прекрасное приложение по тотальной слежке, сливающее абсолютно всю информацию о вас! Всегда мечтал о таком";

Не нашёл функции Обратиться к товарищу майору, отстой.

Однако мнения о безопасности мессенджера разделились.

"Сразу создает криптоконтейнер. В контакты не лезет, идентифицирует по емейлу, даже номер телефона не требует. Поддеживает групповые чаты и звонки без лимита участников. Работает шустро, не лагает. Криптоконтейнер в памяти смартфона. Никакого хранения в мутных облаках, где админы корпораций читают что хотят. Все сообщения по умолчанию зашифрованы. Что еще надо?" - пишет Fox boom.

Но есть и положительные отзывы. Авторы довольны тем, что приложение полностью российское, а минимальный функционал они считают полезным для работы.

Отметим, что вместе с количеством скачиваний изменилась и оценка приложений в интернет-магазинах. В Google Play она упала до 2,1, а в App store до 2,9.

"Серафим", напомним, принадлежит Антону Немкину (75%) и Евгению Жуланову (25%). Последнего "Ведомости" связывают с предпринимателем Константином Малофеевым. Примером для создателей был китайский популярный мессенджер WeChat, в котором есть возможность оплаты товаров и услуг.