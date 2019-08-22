В Пермском крае меняют норматив отчислений налогов

На сегодняшнем заседании депутаты Пермского края в первом чтении приняли инициативу губернатора по изменению норматива отчислений по налогам в муниципалитеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Для всех муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов предлагается установить единые нормативы: по налогу на доходы физических лиц - 17% от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского края, по транспортному налогу - 100% от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского края.

Была исключена норма о зачислении в бюджеты городских и сельских поселений 50% транспортного налога.

Кроме того, проектом закона предлагается вернуть на муниципальный уровень отчисления по НДФЛ и по единому сельскохозяйственному налогу, переданные на уровень сельских поселений в размере 8% и 20%, соответственно. Согласно Бюджетному кодексу РФ данные нормативы подлежат зачислению в казну муниципальных районов.

Сокращение доходов муниципальных районов и поселений будет компенсироваться увеличением объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Вопросов по проекту у депутатов не возникло. Однако поступило одно замечание. Депутат от ЛДПР Олег Постников, выступая на заседании, заявил, что фракция ЛДПР воздержится по голосованию по этому законопроекту.

"Пока в 10 муниципальных районах Пермского края существуют поселения и муниципальная реформа не завершена, предложенные изменения в закон о бюджетном процессе в Пермском крае в части исключения из доходной части поселения НДФЛ, транспортного налога и единого сельхозналога, фракции ЛДПР кажутся преждевременными и, скорее всего, подменяют собой административную реформу, лишают поселение собственной доходной базы, заменив их на дотацию. Фракция ЛДПР просит правительство еще раз внимательно отнестись к этому вопросу, чтобы лишний раз не возбуждать жителей поселений, которые еще не приняли решения об объединении и доверили свои голоса своим депутатам сформировать поселенческие администрации", - заявил он.

Поправки к законопроекту принимаются до 2 сентября.