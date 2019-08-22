В Прикамье поезд сошел с рельсов: дожди размыли почву под железной дорогой

В Прикамье из-за сильных дождей размыло землю под железной дорогой на перегоне Кишерть – Шумково, с рельсов сошла часть грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД.

Из-за этого рабочие укрепляют железнодорожные пути. Работает специальная техника и противоразмывочные поезда. Движение не прерывается, возможны лишь незначительные задержки.

Сильные осадки привели к тому, что на этом же перегоне с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. Это произошло в четыре часа утра. Жертв и пострадавших нет, повреждено 60 м железной дороги, началась доследственная проверка.

Напомним, в июле в крае из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли". Позже режим ЧС был снят. Погиб урожай на площади в 13,4 тыс. га.