Американскую "ванадиевую дочку" Stratcor, входящую в Evraz, купила U. S. Vanadium LLC

Evraz договорился о продаже ванадиевой "дочки" в США - Stratcor Inc. - компании U.S. Vanadium LLC, подтвердили "Интерфаксу" в Еvraz.

В отчете компании говорилось, что соглашение о продаже было подписано в июле, при этом покупатель не раскрывался.

В середине августа о сделке сообщил профильный портал Vanadiumprice.com. Как пояснял президент Evraz Александр Фролов, компания будет продана по номинальной стоимости.

По оценке отраслевых собеседников "Коммерсанта", стоимость оборудования Stratcor составляет несколько сотен тысяч долларов.

Evraz Group в 2006 году подписала соглашение о приобретении 73% Stratcor, Inc. Сумма сделки составила $110 млн.

После продажи Stratcor ванадиевыми активами холдинга останутся "Евраз Ванадий Тула" и чешский Evraz Nikom.