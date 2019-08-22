На режимной площадке УЭКХ появится первый резидент ТОСЭР

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На режимной площадке УЭКХ появится первый резидент ТОСЭР

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) ведет переговоры с потенциальным резидентом 1-4 промплощадкок предприятия, на которые распространен режим территории опережающего социально-экономического развития.
Читайте также:

ТОСЭР в Новоуральске был создан в феврале. На сегодня официально зарегистрирован один резидент - "Уральский завод капитального ремонта", он будет запущен на территории АМК УЭХК. В презентации ТОСЭР фигурировала и режимная территория самого комбината. Как сообщил генеральный директор УЭХК Александра Белоусов, пока что пустить на нее резидентов нельзя - там находятся ядерные материалы.

"Площадка включена в ТОСЭР на перспективу. Пока на этой площадке находятся ядерные материалы, закон не позволяет нам завести туда юрлицо, не связанное с комбинатом. Мы точечно ищем резидентов и будем привлекать те компании, которые с нами связаны общей деятельностью", - рассказал Белоусов, отвечая на вопрос Накануне.RU. Он добавил, что проект одного из резидентов уже находится "на выходе", в ближайшее время компания зайдет на площадку.

Александр Белоусов, генеральный директор АО "УЭХК", Уральский электрохимический комбинат(2017)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, площадкой ТОРа стал Агропромышленный парк - сельхозземли также находятся в собственности УЭХК. "Два года назад были потенциальные резиденты, которым это было интересно. Из-за них не стали продавать эти земли, а зарезервировали их под ТОСЭР. Сейчас эти инвесторы потерялись, мы ищем новых. Поэтому проект немного завис", - сообщил Белоусов.

Напомним, в ТОСЭР "Новоуральск" планировалось привлечь 26 резидентов с общей суммой инвестиций в размере 20 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На режимной площадке УЭКХ появится первый резидент ТОСЭР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УЭКХ, ТОСЭР Новоуральский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети