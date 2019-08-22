На режимной площадке УЭКХ появится первый резидент ТОСЭР

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) ведет переговоры с потенциальным резидентом 1-4 промплощадкок предприятия, на которые распространен режим территории опережающего социально-экономического развития.

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ТОСЭР в Новоуральске был создан в феврале. На сегодня официально зарегистрирован один резидент - "Уральский завод капитального ремонта", он будет запущен на территории АМК УЭХК. В презентации ТОСЭР фигурировала и режимная территория самого комбината. Как сообщил генеральный директор УЭХК Александра Белоусов, пока что пустить на нее резидентов нельзя - там находятся ядерные материалы.

"Площадка включена в ТОСЭР на перспективу. Пока на этой площадке находятся ядерные материалы, закон не позволяет нам завести туда юрлицо, не связанное с комбинатом. Мы точечно ищем резидентов и будем привлекать те компании, которые с нами связаны общей деятельностью", - рассказал Белоусов, отвечая на вопрос Накануне.RU. Он добавил, что проект одного из резидентов уже находится "на выходе", в ближайшее время компания зайдет на площадку.

Кроме того, площадкой ТОРа стал Агропромышленный парк - сельхозземли также находятся в собственности УЭХК. "Два года назад были потенциальные резиденты, которым это было интересно. Из-за них не стали продавать эти земли, а зарезервировали их под ТОСЭР. Сейчас эти инвесторы потерялись, мы ищем новых. Поэтому проект немного завис", - сообщил Белоусов.

Напомним, в ТОСЭР "Новоуральск" планировалось привлечь 26 резидентов с общей суммой инвестиций в размере 20 млрд руб.