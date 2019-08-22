13 Сентября 2020
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запчасти для гаджетов (2019) | Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга задержали крупную партию комплектующих для гаджетов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у одного из пассажиров изъяли крупную партию комплектующих для гаджетов. Теперь их владельцу грозит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке рейса "Екатеринбург - Душанбе" в багаже одного из пассажиров было обнаружено несколько сотен комплектующих для сотовых телефонов и компьютеров. Всего в чемодане он вез 150 карт памяти, 50 микрокомпьютеров, 42 блока питания и 38 компьютерных гарнитур.

Сам мужчина объяснил инспекторам, что фирма, в которой он работает, планирует открыть филиал в Душанбе. Якобы именно для этого он и вез комплектующие.

запчасти для гаджетов(2019)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, товар для коммерческих целей подлежит обязательному декларированию: это необходимо помнить всем, кто собирается открыть бизнес, а также ввозить или вывозить товар за границу. Сейчас весь товар изъят и помещен на склад временного хранения. Мужчине грозит штраф.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку с самурайским мечом.

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В аэропорту Екатеринбурга задержали крупную партию комплектующих для гаджетов

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Теги: аэропорт, гаджеты, Екатеринбург



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