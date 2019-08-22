В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он направил депутатский запрос главе Минфина Антону Силуанову.

Кроме того, мерой поддержки может стать увеличение стандартного налогового вычета, пишет "Российская газета".

Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в "зоне риска" - в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.