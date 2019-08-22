В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он направил депутатский запрос главе Минфина Антону Силуанову.
Кроме того, мерой поддержки может стать увеличение стандартного налогового вычета, пишет "Российская газета".
Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в "зоне риска" - в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.
Зубарев напомнил об озвученной недавно вице-премьером правительства Татьяной Голиковой цифре: 51% многодетных семей в России живут за чертой бедности.
Ранее министр труда России Максим Топилин сообщил, что 23% семей с детьми в России являются бедными.
По данным Росстата за 2017 год (самые свежие из имеющихся), 26% российских детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.