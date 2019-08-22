13 Сентября 2020
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Общество В России
детская площадка рядом с ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он направил депутатский запрос главе Минфина Антону Силуанову.

Кроме того, мерой поддержки может стать увеличение стандартного налогового вычета, пишет "Российская газета".

Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в "зоне риска" - в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.

Зубарев напомнил об озвученной недавно вице-премьером правительства Татьяной Голиковой цифре: 51% многодетных семей в России живут за чертой бедности.

Ранее министр труда России Максим Топилин сообщил, что 23% семей с детьми в России являются бедными.

По данным Росстата за 2017 год (самые свежие из имеющихся), 26% российских детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

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В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

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Теги: подоходный налог, многодетные матери, госдума



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