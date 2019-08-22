Глава Депобрнауки: "Средний курганский выпускник неконкурентоспособен на российском рынке труда"

В Кургане на конференции работников образования, которая прошла 22 августа, глава департамента образования и науки Зауралья Андрей Кочеров назвал препятствия, которые сегодня мешают выпускникам успешно сдавать ЕГЭ, а учителям - учить детей, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале своего доклада Кочеров однозначно заявил, что уровень образования в регионе отстает от общероссийского.

"Мы отстаем от желаемого уровня. Никто из вас не задавал вопрос, почему мы отстаем. Это говорит о том, что все мы адекватно оцениваем эту ситуацию - нам есть куда расти. Нацпроект "Образование" в Курганской области действует уже ровно год. Задача - вхождение системы общего образования в 10-ку лучших в мире. На первое место выведено качество образования", - отметил Кочеров.

Глава регионального Депобрнауки региона рассказал про итоговые аттестации этого года.

"Сейчас я вам покажу результаты ЕГЭ в регионе за три последних года. 2017 год. Курганская область по двум предметам показывает результаты выше средних по России - это литература и математика базовая. По 4-5 предметам у нас разрыв менее 1 балла. Это картина, которая показывает, куда расти и где прибавлять. Теперь что происходит спустя год. Затем 2018 год - мы преодолеваем рубеж выше среднероссийского только по одному предмету - это математика базовая, всего на 0,12 балла. Разрыв меньше одного балла только по химии - 1,13 балла отставание от среднероссийского показателя. И 2019 год: мы видим - математика базовая разрыв 0,01 балла, по всем остальным предметам мы с вами от среднероссийских показателей отстаем", - сказал Андрей Кочеров.

"Исходя из этих данных, наш курганский среднестатистический выпускник неконкурентоспособен на российском рынке труда. Мы видим, что нет у нас ни одного предмета, который бы у нас велся на уровне хотя бы среднероссийского", - пояснил чиновник.

Когда мы говорим о качестве образования, отметил Кочеров, можно смело утверждать, что ЕГЭ - это один из вариантов, который позволяет его достаточно объективно оценить.

"Некоторые критики говорят, что ЕГЭ - это натаскивание на тесты, но даже с натаскиванием на тесты мы с вами сегодня не справляемся. Есть такая цитата из "Алисы в стране чудес" - "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" Мы с вами должны понять, что сегодня мы должны бежать вдвое быстрее, потому что мы уже отстаем. Если мы будем просто бежать, мы будем стоять на месте, либо отставать", - отметил Кочеров.

Он показал учителям список образовательных организаций с необъективными результатами в течение последних 3 лет. Это необъективные результаты независимых оценочных процедур.

"Это выборка, которая осуществляется Рособрнадзором на основании среднестатистических данных по всей России по всем школам. Если на пальцах, то - если вся Россия задание №4 делает на 30%, а какая-то школа делает его на 80%, то возникает вопрос о достоверности проверки. А мы знаем, что всероссийские проверочные работы (ВПР) проверяются непосредственно в школе. Если статистическая выборка должна идти по плавной кривой, а получается, что двойку получили два человека, тройку - уже 22, а четверку и пятерку - еще по одному, это говорит о том, что тройка была натянута. И вот таких школ у нас достаточно большое количество, в этом году их 23", - пояснил чиновник.

Учителя должны проверять объективно, и главная задача проверки - не поставить оценку "три", а посмотреть где недоработал учитель, сказал Кочеров.

"Сам учитель должен оценить, в первую очередь, себя, а не поставить тройку ученику и учить дальше. У нас после 4 класса резко падает качество образования в пятом. Вот этот уже тысячу раз проговоренный переход из начальной школы в среднюю и резкое падение качества образования может говорить лишь о том, что либо учителя завышали оценки в начальной школе, либо они не оказывали психолого-педагогического сопровождения при переходе из 4 в 5 класс", - отметил руководитель департамента.

Кочеров пообещал, что ведомство будет снижать количество школ с необъективными результатами - в каждом муниципалитете и будет принимать адресные меры к школам, которые уже попали в этот список.

"Вот доля выпускников, которые проходили ЕГЭ и не прошли, не преодолели порог на 3 июля этого года. Третий год подряд у нас растет количество выпускников, которые в 11 классе не сдают экзамены с первого раза. Мы говорим сейчас про обязательный экзамен. 9 класс - 12, 98, 11 класс - 2,2. Такие результаты. Результат ЕГЭ за 2019 год в сравнении со среднеобластными показателями. У нас Курган и Шадринск по всем вот этим шести предметам показали результаты выше среднеобластных, Варгаши, Каргаполье, Кетово, Мокроусово, Петухово и Шадринский район - только по одному предмету оказались ниже среднеобластных показателей. И есть районы, у которых по всем шести предметам - ниже среднеобластных", - отметил Андрей Кочеров.

"Если мы видим, что объективно наши дети пишут слабо, мы должны принимать меры. Мы должны помогать школе, мы должны помогать учащимся. Нам это диктует объективная реальность", - сказал глава департамента.

"Чего бы нам хотелось видеть в новом учебном году: достижение среднероссийского уровня 2019 года по математике профильной, физике, информатике, химии и биологии. Я прекрасно знаю, что контрольно-измерительные материалы (КИМы) у нас имеют свойство изменяться, но в этом году пока глобальных изменений не предвидится. Средний балл у нас должен остаться на уровне плюс минус один балл. Но мы должны на эти предметы обратить пристальное внимание, потому что это самые массовые предметы, которые сдают. Это те предметы, которые дают возможность поступить в вуз. Биология и химия - в медицинский, нам не хватает медиков в регионе. Физика и информатика - это технические вузы. Мы все знаем, что у нас юристов и экономистов много, а медиков мало. Конечно же, у нас мало еще и учителей. У меня просьба - обратите внимание на эти пять предметов", - сказал Кочеров.

Второй задачей Кочеров назвал сокращение разрыва между среднероссийским уровнем 2019 года не менее, чем на 2% от максимума.

"Давайте сделаем очень просто - поставим задачу увеличить средний бал по всем предметам на 2 балла. Это не сложно - 2 балла, 2%. У нас максимум 100%, а мы с вами сделаем всего шажочек на 2%", - сказал чиновник.

Третья задача, по словам Кочерова - для районов с результатами ниже среднеобластных по указанным предметам выйти на среднеобластной уровень по двум предметам.

"Я не говорю по каким, вы можете прекрасно посмотреть, и там, где у вас шесть предметов ниже среднеобластных, выберите два предмета, которые вы сможете поднять. Отработайте на них методику. Если у нас все получится, то в августе 2020 года, когда мы будем подводить итоги, мы сможем гордо сказать, что тот или иной район сделал прорыв по этим предметам", - завершил свое откровенное выступление Андрей Кочеров.