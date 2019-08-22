Робот Федор из космоса чатится с Рогозиным в твиттере

Пока корабль "Союз" направляется к МКС, андроид Skybot F-850, более известный как робот Федор, с его борта продолжает строчить в твиттер.

Так, через несколько часов после старта с Байконура он сообщил: "Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно".

Потом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем микроблоге: "ФЁДОР, поздравляю с успешным началом работы!", на что Федор ответил: "Благодарю, товарищ Генеральный!".

Стоит отметить, что SMM-щики Роскосмоса, ведущие от имени Федора аккаунт, постоянно называют Рогозина "товарищем Генеральным".