На Южном Урале депутаты комитета ЗСО одобрили законопроект о снижении транспортного налога

Депутаты комитета ЗСО по бюджету и налогам поддержали законопроект о снижении транспортного налога в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, предлагается снизить ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно с 7,7 до 5,16 руб., свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – с 20,0 до 13,40 руб. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров налог будет снижен с 4,6 до 3,08 руб. (до 20 л.с.), с 7,7 до 5,16 руб. (до 36 л.с.).

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании ЗСО.

Напомним, снижение транспортного налога на Южном Урале инициировал врио губернатора Алексей Текслер.