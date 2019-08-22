Прокурор Прикамья раскритиковал работу властей и полиции по профилактике наркомании и алкоголизма

Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов на сегодняшнем заседании заксобрания раскритиковал работу правоохранительных органов и органов исполнительной власти по профилактике наркомании и алкоголизма, передает корреспондент Накануне.RU.

Свои замечания прокурор края высказал во время доклада о состоянии законности в регионе в 2018 г.

"Пермский край остается зоной повышенной пораженности наркоманией и алкоголизмом. Согласно только официальным статистическим показателям, в 2018-2019 г. алкоголем отравились 744 жителя края, из них 405 с летальным исходом. На 27% с 24 до 33 возросло количество погибших в результате передозировки наркотиками. На этом фоне имеются серьезные претензии, как к правоохранительным органам, так и к органам исполнительной власти", - заявил Юмшанов.

Он отметил, что в этом году органами внутренних дел составлено на 10% меньше административных протоколов в отношении лиц, находящихся в составе наркотического опьянения. И что недостаточно ведется работа, по привлечению к ответственности лиц, которые вовлекают граждан в употребление наркотиков. Также нужно усилить работу по пресечению нелегальной торговли алкоголем.

"В текущем году заметно больше пресечено случаев реализации алкоголя несовершеннолетним, однако согласитесь, 53 таких факта на весь край - явно не соответствует реальному масштабу проблемы. Почти в половине районов такая работа и вовсе не велась!", - заявил прокурор.

Также он добавил, что требует совершенствования деятельность наркологических служб.