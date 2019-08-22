Квентин Тарантино впервые станет отцом

Режиссер Квентин Тарантино (56) впервые станет отцом. Официальное заявление по этому поводу сделал представитель американского кинодеятеля.

"Даниелла и Квентин Тарантино очень рады объявить, что ожидают ребенка", - говорится в сообщении.

Тарантино и 35-летняя израильская модель и певица Даниелла Пик поженились в ноябре 2018 года, для обоих этот брак стал первым. А познакомилась парочка еще в 2009 году, когда Квентин колесил по миру с промо-туром своего фильма "Бесславные ублюдки".

О своем желании расширить семью режиссер недавно заявил в эфире шоу Jimmy Kimmel Live!: "Я толко что женился и хочу завести детей!". Кстати, там же Тарантино сообщил, что его новый фильм – "Однажды в… Голливуде" станет предпоследним в карьере. "Мне нравится идея сделать десять фильмов, а потом – бум! – и все", - пояснил Квентин.

Даниелла на девичнике