13 Сентября 2020
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Общество За рубежом
тарантино (2010) | Фото: newsukraine.com.ua

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Режиссер Квентин Тарантино (56) впервые станет отцом. Официальное заявление по этому поводу сделал представитель американского кинодеятеля.

"Даниелла и Квентин Тарантино очень рады объявить, что ожидают ребенка", - говорится в сообщении.

Тарантино и 35-летняя израильская модель и певица Даниелла Пик поженились в ноябре 2018 года, для обоих этот брак стал первым. А познакомилась парочка еще в 2009 году, когда Квентин колесил по миру с промо-туром своего фильма "Бесславные ублюдки".

О своем желании расширить семью режиссер недавно заявил в эфире шоу Jimmy Kimmel Live!: "Я толко что женился и хочу завести детей!". Кстати, там же Тарантино сообщил, что его новый фильм – "Однажды в… Голливуде" станет предпоследним в карьере. "Мне нравится идея сделать десять фильмов, а потом – бум! – и все", - пояснил Квентин.

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Даниелла на девичнике

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Квентин Тарантино впервые станет отцом

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Теги: квентин тарантино, даниелла пик, свадьба, беременность и роды, дети, первенец



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