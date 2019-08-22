Директор ФСБ ввел в Лангепасе критический уровень террористической опасности

На территории Югры продолжается проведение тактико-специального антитеррористического учения. В Лангепасе решением председателя Национального антитеррористического комитета условно установлен критический "красный" уровень террористической опасности, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Усилены меры безопасности и приведены в состояние готовности силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции.

Контртеррористическую операцию, которая является заключительным этапом учений, планируется провести на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.