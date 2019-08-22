13 Сентября 2020
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омон (2013) | Фото:

В село Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН

В село Подгорное Кемеровской области произошла массовая драка с участием цыган. Двое мужчин получили ножевые ранения, они госпитализированы.

После инцидента в село ввели ОМОН. Там также находятся сотрудники других правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

По его словам, в драке участвовали около 20 человек, большинство были пьяны. Один из цыган, который и нанес ножевые ранения пострадавшим, задержан. В четверг в селе пройдет народный сход.

Напомним, драка с участием цыган произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области. Пострадали пять человек. Двое были госпитализированы.

14 июня на народный сход вышли около полутора тысяч жителей Чемодановки. Участие в нем принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

Также стало известно, что из села Чемодановка после массовых волнений уехали все цыгане.

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В село Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН

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Теги: цыгане, драка, омон, село подгорное



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Ранее 22.08.2019 13:14 Мск СМИ: Конфликт в кузбасском селе начался с приставаний цыгана к девушке

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