В село Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН

В село Подгорное Кемеровской области произошла массовая драка с участием цыган. Двое мужчин получили ножевые ранения, они госпитализированы.

После инцидента в село ввели ОМОН. Там также находятся сотрудники других правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

По его словам, в драке участвовали около 20 человек, большинство были пьяны. Один из цыган, который и нанес ножевые ранения пострадавшим, задержан. В четверг в селе пройдет народный сход.

Напомним, драка с участием цыган произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области. Пострадали пять человек. Двое были госпитализированы.

14 июня на народный сход вышли около полутора тысяч жителей Чемодановки. Участие в нем принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

Также стало известно, что из села Чемодановка после массовых волнений уехали все цыгане.