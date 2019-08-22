13 Сентября 2020
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Александр Белоусов, генеральный директор АО &quot;УЭХК&quot;, Уральский электрохимический комбинат (2017) | Фото: Накануне.RU

УЭХК озвучил планы по выручке на 2019 год

Уральский электрохимический комбинат в 2019 г. ожидает получить выручку в размере, порядка 22 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор УЭХК Александр Белоусов, передает корреспондент Накануне.RU.

Из этой суммы порядка 5 млрд руб. - прогнозируемая чистая прибыль, отметил руководитель.

Белоусов отметил, что предприятие продолжает модернизацию, программа модернизации стоит порядка 10 млрд руб.

Александр Белоусов отметил, что за последнее время стоимость услуг по обогащению урана упала в четыре раза. УЭХК пришлось оптимизировать структуру производства, вывести непрофильные направления, чтобы сохранить устойчивость.

Напомним, новоуральский УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Комбинат входит в "Росатом".

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УЭХК озвучил планы по выручке на 2019 год

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Теги: Уральский электрохимиический комбинат,



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