Вместо государственных флагов ДНР над Донецком подняли российские триколоры

Сегодня, в День российского флага, триколор РФ появился в центре Донецка.

Видео уже появилось в Сети: флаг России заменил флаг Донецкой народной республики, который развевался на центральной площади: его заметили местные жители утром 22 августа. На кадрах видно, что флаг водрузили на стелу рядом с памятником Ленину.

Известно, что флаги РФ также появились над зданием Народного совета ДНР и куполом библиотеки им. Крупской. Как пишет Infox.ru, комментарии с донецкой стороны пока не поступали, в Москве также не отреагировали на ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее более миллиона жителей Донбасса подписались под требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить войну и предоставить ДНР особый статус.