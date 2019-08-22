13 Сентября 2020
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Политика В России ДНР и ЛНР
Донецк, ДНР, флаг России (2014) | Фото: Накануне.RU

Вместо государственных флагов ДНР над Донецком подняли российские триколоры

Сегодня, в День российского флага, триколор РФ появился в центре Донецка.

Видео уже появилось в Сети: флаг России заменил флаг Донецкой народной республики, который развевался на центральной площади: его заметили местные жители утром 22 августа. На кадрах видно, что флаг водрузили на стелу рядом с памятником Ленину.

Известно, что флаги РФ также появились над зданием Народного совета ДНР и куполом библиотеки им. Крупской. Как пишет Infox.ru, комментарии с донецкой стороны пока не поступали, в Москве также не отреагировали на ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее более миллиона жителей Донбасса подписались под требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить войну и предоставить ДНР особый статус.

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Вместо государственных флагов ДНР над Донецком подняли российские триколоры

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Теги: ДНР, Россия, флаги



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