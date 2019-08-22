В Перми деньги от отмены ЕНВД направят на субсидии предпринимателям

В Перми деньги от отмены в муниципалитетах единого налога на вменённый доход направят на поддержку предпринимателей. Такую меру на заседании правительства предложил ввести губернатор Максим Решетников в ответ на доклады бизнес-омбудсмена Анатолия Маховикова и главы Перми Дмитрия Самойлова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам Маховикова, одной из важнейших для бизнесменов темой является размещение нестационарных торговых объектов (НТО). За четыре месяца, что существует рабочая группа по проблемам размещения таких объектов, много сделано для решения проблем в сфере нестационарной торговли, достигнуты различные компромиссы. В мэрию направлено 10 рекомендаций и предложений. По нескольким из них администрация уже активно работает.

Глава столицы края Дмитрий Самойлов сообщил, что по предложениям Маховикова и предпринимателей разработаны два вида субсидий. Первый – до 200 тыс. руб. на приобретение нового киоска или павильона. Деньги будут выделять уже в 2020-21 годах.

Второй вид компенсации предназначен бизнесменам, вынужденным уйти с придомовых и других частных территорий, не предназначенных для размещения некапитальных строений. Ее сумму рассчитают, исходя из разных параметров, в том числе времени, которое объект не проработал на частной земле.

"Сейчас обсуждается модель компенсационных выплат, необходимые расчёты будут сделаны в ближайшее время", сказал Самойлов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что подобные меры можно реализовать за счёт денег, полученных от отмены единого налога на вменённый доход в муниципалитетах, и попросил Самойлова учесть вопросы при подготовке бюджета на трёхлетку. По мнению главы региона, если это субсидия на приобретение, то её необходимо распространить и на тех, кто уже установил торговые павильоны по новым правилам. По информации министерства промышленности Пермского края, в регионе размещено 3,4 тыс. нестационарных торговых объекта.