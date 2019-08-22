СМИ: Сбербанк хочет купить 2ГИС

Сбербанк начал переговоры с владельцами сервиса 2ГИС на предмет вхождения в капитал компании, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами банка. Официально стороны информацию пока не комментируют.

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.