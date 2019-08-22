13 Сентября 2020
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стрельба в Новой Зеландии (2019) | Фото: nzherald.co.nz

Скандал на Украине: нацисты распространяют "манифест" "новозеландского стрелка". Власти Новой Зеландии возмущены

На днях на Украине разгорелся скандал. Неонацисты из "Карпатской сечи" начали рекламу так называемого "манифеста" Брентона Тарранта, который в марте этого года расстрелял 40 человек в мечети пригорода Крайстчерча (Новая Зеландия).
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В Telegram-канале организация призвала "всех честных националистов" покупать за 100 гривен книгу "героя национального сопротивления Брентона Тарранта". Она поддержала расстрел "многих десятков незваных пришельцев", который якобы "разбудил сознательных белых людей во многих странах" и вдохновил всех нацистов на "готовность совершить поступок". Книга заказывается у некоего "Гитлера" через зашифрованный мессенджер.

Издание "Страна" пишет, ссылаясь на источники в нацистской среде, что Таррант был лично знаком с украинскими нацистами, воевавшими против Донбасса.

Правительство Новой Зеландии возмущено продажей текста и намерено выразить протест Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на New Zealand Herald.

"Это просто отвратительно", - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, где этот текст запрещен к распространению.

Показательно, что никто из украинских властей не высказался по поводу действий своих нацистов.

Западное интернет-издание Bellingcat недавно писало, что власти Украины сами спонсируют нацистское движение.

"Результаты прошедших на Украине 21 июля парламентских выборов показали, что украинские ультраправые группы и их идеи не пользуются особой популярностью у избирателей. Однако украинские власти продолжают выделять средства скандальным ультраправым экстремистским группам и связанным с ними организациям (в том числе двум организациям, которые возглавляют экстремисты, находящиеся под следствием по обвинению в убийстве, совершенном в 2015 году)", - пишет Bellingcat, имея в виду убийство писателя Олеся Бузины.

Как сообщало Накануне.RU, в начале августа Хозяйственный суд Киева постановил, что украинских нацистов нельзя называть нацистами. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по этому поводу. При этом в Европе нацистов критикуют не за саму идеологию нацизма, а за их неприятие мигрантов и содомитов. Ненависть к России и русским там считается правильной и не осуждается.

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Скандал на Украине: нацисты распространяют "манифест" "новозеландского стрелка". Власти Новой Зеландии возмущены

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Теги: Украина, Новая Зеландия, Брентон Таррант, нацисты



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