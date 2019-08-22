На Южном Урале следователи проводят проверку по факту смерти младенца

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти младенца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

ЧП произошло утром 21 августа в квартире одного из домов в поселке Зингейка Агаповского района. Месячная девочка спала в кровати с матерью, а утром ее обнаружили мертвой.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

В настоящий момент устанавливается причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.