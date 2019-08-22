Прикамье в финале "Театрального Приволжья" представят "Балаганчик" и "17-я скрипка"

В Прикамье на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края обсудили проведение мероприятий Года театра в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Во время заседания Максим Решетников отметил, что в этом году уже состоялось 18 театральных премьер. Впереди – открытие нового театрального сезона, который обещает быть не менее насыщенным и интересным. Во всех ключевых театрах Перми, а также в других муниципалитетах края ожидаются 27 премьерных спектаклей.

Глава региона отметил, что культура развивается там, где развивается материально-техническая база и подчеркнул, что власти и дальше будут заниматься решением накопившихся вопросов.

"Первое время фокусируемся на краевых театрах, но надо помогать и муниципальным театрам, чтобы развивались коллективы, репертуары. Краевым театрам нужно больше охватывать новые пространства, выходить к людям, чтобы увеличить популярность театров в крае", – подчеркнул губернатор.

Фестиваль "Театральное Приволжье" стал одним из ключевых событий года театра в Приволжском федеральном округе. Мероприятие объединило более 1000 школьных и 130 студенческих театров из регионов округа. Старт фестивалю 27 марта дал полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Финал пройдет в ноябре, его участниками станут сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Проект посвящен Году театра в России. От Прикамья в финале выступят актеры авторского театра ПНИПУ "17-я скрипка", победителя регионального этапа в номинации студенческих театров. В номинации "Школьный театральный коллектив" регион представит детская театральная студия "Балаганчик" из поселка Яйва. Ранее артисты студии "Балаганчик" со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной "Неужели меня нет?" победили на региональном этапе окружного фестиваля "Театральное Приволжье". В финале артисты детской студии покажут спектакль "Признание" ("Далекие близкие"), созданный по рассказам Василия Шукшина.

Напомним, в июле детский театральный коллектив студии "Балаганчик" дворца культуры "Энергетик" получил звание народного за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Прикамья. Возраст артистов "Балаганчика" - от четырех до 18 лет. За время существования театра было поставлено около двух десятков спектаклей. Студия неоднократно получала дипломы и грамоты всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов. Например, в мае спектакль коллектива был признан лучшим на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Звезды столицы" в Москве.

Приказ о присвоении коллективу студии "Балаганчик" звания "Народный" подписал министр культуры края Вячеслав Торчинский.