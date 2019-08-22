Прикамье в финале "Театрального Приволжья" представят "Балаганчик" и "17-я скрипка"

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
детский театральный коллектив студии Балаганчик (2019) | Фото: permkrai.ru

Прикамье в финале "Театрального Приволжья" представят "Балаганчик" и "17-я скрипка"

В Прикамье на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края обсудили проведение мероприятий Года театра в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Во время заседания Максим Решетников отметил, что в этом году уже состоялось 18 театральных премьер. Впереди – открытие нового театрального сезона, который обещает быть не менее насыщенным и интересным. Во всех ключевых театрах Перми, а также в других муниципалитетах края ожидаются 27 премьерных спектаклей.

Глава региона отметил, что культура развивается там, где развивается материально-техническая база и подчеркнул, что власти и дальше будут заниматься решением накопившихся вопросов.

"Первое время фокусируемся на краевых театрах, но надо помогать и муниципальным театрам, чтобы развивались коллективы, репертуары. Краевым театрам нужно больше охватывать новые пространства, выходить к людям, чтобы увеличить популярность театров в крае", – подчеркнул губернатор.

Фестиваль "Театральное Приволжье" стал одним из ключевых событий года театра в Приволжском федеральном округе. Мероприятие объединило более 1000 школьных и 130 студенческих театров из регионов округа. Старт фестивалю 27 марта дал полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Финал пройдет в ноябре, его участниками станут сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Проект посвящен Году театра в России. От Прикамья в финале выступят актеры авторского театра ПНИПУ "17-я скрипка", победителя регионального этапа в номинации студенческих театров. В номинации "Школьный театральный коллектив" регион представит детская театральная студия "Балаганчик" из поселка Яйва. Ранее артисты студии "Балаганчик" со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной "Неужели меня нет?" победили на региональном этапе окружного фестиваля "Театральное Приволжье". В финале артисты детской студии покажут спектакль "Признание" ("Далекие близкие"), созданный по рассказам Василия Шукшина.

Напомним, в июле детский театральный коллектив студии "Балаганчик" дворца культуры "Энергетик" получил звание народного за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Прикамья. Возраст артистов "Балаганчика" - от четырех до 18 лет. За время существования театра было поставлено около двух десятков спектаклей. Студия неоднократно получала дипломы и грамоты всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов. Например, в мае спектакль коллектива был признан лучшим на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Звезды столицы" в Москве.

Приказ о присвоении коллективу студии "Балаганчик" звания "Народный" подписал министр культуры края Вячеслав Торчинский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прикамье в финале "Театрального Приволжья" представят "Балаганчик" и "17-я скрипка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детский театральный коллектив студии Балаганчик, театральное приволжье, год театра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.10.2019 14:30 Мск В Прикамье стартует голосование за лучший спектакль фестиваля "Театральное Приволжье"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2019 12:21 Мск В Прикамье детский театральный коллектив студии "Балаганчик" получил звание народного

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети