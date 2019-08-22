Гиперзвуковое оружие может появиться у американцев в течение двух лет

Пентагон может получить гиперзвуковое оружие в течение ближайших двух лет. Глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил об этом в эфире телеканалу Fox News.

Как передаёт РИА "Новости", США также ведут разработку гиперзвукового оружия радиусом действия, ранее подпадавшим под ограничения договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, в Вашингтоне уже заявляли о готовности через 5-8 лет создать систему мгновенного глобального удара, призванную вывести из строя стратегические силы вероятного противника без применения ядерного оружия.