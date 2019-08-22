Россиянин начал продажи "той самой кукурузы" с места аварийной посадки А321

Житель Саратова продает на улице кукурузу, якобы собранную с поля в Подмосковье, на которое аварийно приземлился самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний".

Видео, снятое очевидцами, появилось в Сети. Мужчина просит за килограмм початков 500 рублей и заявляет, что это "та самая кукуруза", причем она обладает "целебным эффектом".

По данным телеграмм-канала Mash, товар продавца из поселка Родные Просторы под Саратовом пользуется спросом.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП.

Ппилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили Airbus без шасси, не допустив жертв. Им присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

Расследование инцидента не завершено. МАК изучает бортовые самописцы, судя по стенограмме разговора пилота с диспетчером аэропорта Жуковского, последний фиксировал перелеты птиц перед взлетом борта. По одной из версий, причиной скопления птиц могли быть свалки, находящиеся вблизи взлетной полосы.