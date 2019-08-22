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Общество Сибирский ФО В России
авиакомпания Ангара Ан-24 выкат за пределы ВПП во время посадки (2019) | Фото:t.me/bazabazon

Экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 представят к госнаградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске 27 июня этого года, будет представлен к государственным наградам. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Бурятии сообщает РИА Новости.

В результате аварии погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать командира и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине и находились без движений. Он покинул самолет через передний аварийный люк. Бортпроводница Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь, 39 человек пострадали, но все 43 пассажира выжили. Самолет тогда почти полностью сгорел, выкатившись за пределы ВПП и врезавшись в здание очистных сооружений (построенное, как позже оказалось, без согласования с авиационными властями).

"За проявленное мужество и профессионализм экипаж самолета представлен к государственным наградам. Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к Ордену мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая – к медали Нестерова. В данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе", - сообщил источник.

Ранее о наградах для экипажа просило руководство авиакомпании "Ангара". Но конкретные меры начали предприниматься, вероятно, только после того, как Владимир Путин наградил экипаж другого аварийно севшего самолета – Airbus A321 "Уральских авиалиний" – пилоты стали Героями России, бортпроводники получили Ордена Мужества. Силами экипажа удалось спасти 226 пассажиров.

Есть вероятность, что в случае с экипажем "Ангары" возможное награждение будет отложено до окончания расследования ЧП, поскольку не все однозначно с причинами аварийной посадки.

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Экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 представят к госнаградам

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Теги: ан-24, жесткая посадка, выкат за пределы впп, погибшие, пострадавшие, пожар, ангара, госнаграды, уральские авиалинии



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Развитие сюжета:

Ранее 28.10.2019 20:45 Мск Путин наградил экипаж самолета Ан-24 "Ангары", совершившего жесткую посадку в Бурятии

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