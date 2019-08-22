13 Сентября 2020
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Дирижабль в к/ф &quot;Гиперболоид инженера Гарина&quot; (1965) (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Дирижабли марки "УВЗ": на Урале вспоминают легендарного конструктора

Уралвагонзавод всем известен как производитель бронетехники и подвижного состава. Но практически никто уже не помнит, что сотрудники УВЗ в 1960-х годах занимались дирижаблестроением, и вполне успешно!

Идейным вдохновителем и главным "мотором" этого направления стал инженер-конструктор танкового КБ предприятия Давид Залманович Бимбат. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет.

В начале 1960-х он создал общественно-конструкторское бюро по дирижаблестроению. Кроме самого Бимбата в ОКБ входили еще несколько десятков молодых инициативных инженеров, конструкторов и экономистов. Энтузиасты заседали вечерами, после работы, в одном из районных Дворцов пионеров Нижнего Тагила. Они составили конкретный план работы, который одобрили московские дирижаблисты, договорились о совместной работе с Московским бюро. Занялись экономическими расчетами по эксплуатации дирижаблей и эскизным проектированием грузовых гондол и оболочек.

Общественно-конструкторское бюро Уралвагонзавода по дирижаблям(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Первый заказ общественное КБ получило... от Центральной студии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, которая приступила к экранизации романа "Гиперболоид инженера Гарина" и где по сценарию в кадре должен был лететь дирижабль.

Дирижабль в к/ф "Гиперболоид инженера Гарина" (1965)(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Необходимый проект тагильскими конструкторами был сделан в рекордно короткий срок – за два месяца. Давид Залманович был готов построить настоящий дирижабль, однако студия не поддержала эту идею и попросила лишь действующий макет.

Дирижабль в к/ф "Гиперболоид инженера Гарина" (1965)(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Урал-2" поднялся в воздух 18 марта 1965 года - в день, когда Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. Кстати, Бимбат взял управление агрегатом на свой страх и риск в свои руки - ведь удостоверения пилота он не имел. В течение двух недель макет выполнил еще ряд полетов, и кадры с его участием вошли в знаменитую советскую картину.

Дирижабль в к/ф "Гиперболоид инженера Гарина" (1965)(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

После этого в адрес директора Уралвагонзавода полетели заказы на дирижабли: от "Главтюменьнефтегаза", Тюменского территориального геологического управления, Министерства заготовок сельхозпродуктов РСФСР и многих других организаций. Однако финансирования не было.

Вскоре Давид Бимбат перешел на другое место работы. Он продолжил свое увлечение воздушными кораблями. Один из последних его дирижаблей поднялся в воздух в начале 1980-х годов.

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Дирижабли марки "УВЗ": на Урале вспоминают легендарного конструктора

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Теги: УВЗ, дирижабли, конструктор



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