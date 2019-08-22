Компания, которая взялась достраивать скандальный долгострой в Тюмени, отчиталась в прокуратуре о сделанной работе

Несколько застройщиков отчитались о том, как возводят жилые дома. В частности, речь шла о доме ГП-7 на Тихой – Просторной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Разговор о возведении долгостроев шёл на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства. В нем участвовали, в частности, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также представители застройщиков.

Речь зашла о строительстве жилых домов ГП-13 в жилом комплексе "Олимпия" и ГП-5 в жилом комплексе "Плеханово 2.0" в Тюмени. Ранее и.о. прокурора региона предупредил директора компании-застройщика "Сибстройсервис" Павла Юрочкина о недопустимости нарушений закона. На заседании руководитель рассказал, что дом ГП-13 готов на 97%, его введут в эксплуатацию в третьем квартале. Дом ГП-5 готов на 76%, его введут в четвертом квартале.

Темой разговора стало также возведение жилого комплекса "House club" в поселке Московский дворик Тюменского района. Застройщик признан банкротом, срок сдачи жилья перенесли. Не оставлена без внимания ситуация, связанная со строительством дома ГП-2 в жилом комплексе "Славутич", степень готовности которого – 96%.

Также на заседании "прозвучало" строительство дома ГП-7 по улицам Тихая – Просторная. Заканчивать объект будет новый застройщик – в июне компания "СтарСтрой" оформила государственную регистрацию права собственности на строение. Диалог строился вокруг выделения компании земли для размещения элементов благоустройства (в том числе организации парковки), правильного оформления застройщиком документов при подаче заявок в административные органы, а также принятия законных и своевременных решений органами власти Тюменской области.

Напомним, ранее в главном управлении строительства региона отмечали, что дольщики дома ГП-7 получат свои квартиры до августа 2018 года.