В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю "бешеного" трамвая, из-за которого серьезно пострадал пассажир

В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю "бешеного" трамвая, по вине которого пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавший получит компенсацию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле прошлого года: водитель управляла технически исправным трамваем, следовавшим по маршруту №26. Однако на остановке "Улица Блюхера" обнаружилась неисправность электронного регулятора и по согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке сломавшегося вагона до станции "Шарташ" другим вагоном.

Как показало расследование, водитель, не дождавшись установки противооткатного башмака работником технической помощи, покинула кабину и произвела сцепку вагонов, нарушив должностную инструкцию: в результате вагон начал движение без водителя и на проспекте Ленина наехал на стоящий трамвай. 52-летний пассажир трамвая, с которым столкнулся неуправляемый вагон, получил тяжелые травмы головы и туловища.

Суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на один год и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полгода. Кроме этого, в счет компенсации морального вреда в пользу пассажира взыскано 400 тыс. руб.