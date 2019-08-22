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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю "бешеного" трамвая, из-за которого серьезно пострадал пассажир

В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю "бешеного" трамвая, по вине которого пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавший получит компенсацию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле прошлого года: водитель управляла технически исправным трамваем, следовавшим по маршруту №26. Однако на остановке "Улица Блюхера" обнаружилась неисправность электронного регулятора и по согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке сломавшегося вагона до станции "Шарташ" другим вагоном.

Как показало расследование, водитель, не дождавшись установки противооткатного башмака работником технической помощи, покинула кабину и произвела сцепку вагонов, нарушив должностную инструкцию: в результате вагон начал движение без водителя и на проспекте Ленина наехал на стоящий трамвай. 52-летний пассажир трамвая, с которым столкнулся неуправляемый вагон, получил тяжелые травмы головы и туловища.

Суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на один год и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полгода. Кроме этого, в счет компенсации морального вреда в пользу пассажира взыскано 400 тыс. руб.

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В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю "бешеного" трамвая, из-за которого серьезно пострадал пассажир

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Теги: трамвай, дело, суд, приговор, Екатеринбург



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