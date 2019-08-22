13 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-замначальника районного управлениях ЖКХ получила условный срок за взятки

Бывшего замначальника управления ЖКХ Троицкого района приговорили к 3,5 годам условно за взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017-2018 гг. осужденная неоднократно получала взятки на общую сумму 50 тыс. руб. от индивидуальных предпринимателей при заключении с ними муниципальных контрактов на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки дорог.

Кроме того, в сентябре прошлого года она содействовала предпринимателю, с которым был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги, в приемке документов, подтверждающих выполнение данного контракта, а также способствовала скорейшему перечислению денег на оплату работ, которые заведомо не подлежали приемке ввиду многочисленных нарушений.

За оказанное содействие она получила 150 тыс. руб., которые передала начальнику управления ЖКХ района. От него она получила 75тыс. руб. за оказанное посредничество.

Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ей запрещено на 3 года занимать должности в органах власти.

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На Южном Урале экс-замначальника районного управлениях ЖКХ получила условный срок за взятки

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Теги: суд, приговор, взятки, коррупция,



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