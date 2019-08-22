СМИ: адвокат Трампа встречался с представителем Зеленского, чтобы обсудить расследование против Байдена

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, тайно встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем украинского президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить расследование в отношении Джо Байдена, который, вероятно, будет соперником Трампа на президентских выборах в США в следующем году. Об этом пишет The New York Times.

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Интерес Трампа связан с вмешательством украинских властей в выборы президента США в 2016 году на стороне демократов и ролью в этом тогдашнего вице-президента Байдена, а также с его сыном Хантером Байденом, который был членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, который был туда внедрен путем махинаций.

В июне Джулиани в Twitter посоветовал Зеленскому не тянуть с этим.

"Новый президент Украины по-прежнему молчит о расследовании вмешательства Украины в выборы 2016 года и предполагаемого подкупа Байденом президента Порошенко. Время показать свое лидерство и расследовать оба дела, если вы хотите очистить Украину от того, что наделали люди Хиллари и Обамы", - написал Джулиани в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Джулиани заявил, что украинские власти помогали демократам, и отменил свой визит в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского.